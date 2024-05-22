НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Согласованы новые правила использования дорожных камер

Источник:
Sibnet.ru
153 0

Минтранс согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер, они должны вступить в силу 1 сентября.

В документе появилась норма, которая обязывает маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

Из проекта исключили нормы об обязательном соответствии дорожных камер ГОСТу и о дорожных динамических табло — эти положения вызвали наибольшую критику.

Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин назвал согласованные правила результатом долгих обсуждений и компромиссов. При этом, по его словам, часть вопросов осталась не урегулирована до конца — например, те, что связаны с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения водителей.

«Основные вопросы возникают именно к нормам законодательства, постановление их лишь конкретизирует, не добавляя ничего принципиально нового. В законе, к примеру, прописано правило, что зона контроля комплекса не может начинаться раньше чем через 100 метров после начала населенного пункта. То есть выходит, что на этом отрезке разрешено нарушать», — отметил замдиректора корпорации «Строй Инвест Проект», которая производит камеры, Андрей Заушицын.

Еще по теме
Безопасность ремонта авто б/у запчастями докажут научно
Депутат предложил новый дорожный знак о животных
Минздрав объяснил список «запрещенных для водителей» лекарств
Одобрено увеличение лимита выплат по ОСАГО
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
21
Врач объяснил пользу от утреннего секса для женщин и мужчин
17
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
15
Путин объявил победу над безработицей
13
Автомобили «Волга» возродились на китайской базе