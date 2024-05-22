Согласованы новые правила использования дорожных камер

Минтранс согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер, они должны вступить в силу 1 сентября.

В документе появилась норма, которая обязывает маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

Из проекта исключили нормы об обязательном соответствии дорожных камер ГОСТу и о дорожных динамических табло — эти положения вызвали наибольшую критику.

Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин назвал согласованные правила результатом долгих обсуждений и компромиссов. При этом, по его словам, часть вопросов осталась не урегулирована до конца — например, те, что связаны с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения водителей.

«Основные вопросы возникают именно к нормам законодательства, постановление их лишь конкретизирует, не добавляя ничего принципиально нового. В законе, к примеру, прописано правило, что зона контроля комплекса не может начинаться раньше чем через 100 метров после начала населенного пункта. То есть выходит, что на этом отрезке разрешено нарушать», — отметил замдиректора корпорации «Строй Инвест Проект», которая производит камеры, Андрей Заушицын.