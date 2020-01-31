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Нарколог рассказал о причинах популярности водки в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Популярность водки у россиян объясняется быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой — ее градус стоит меньше других алкогольных напитков, считает главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических — если посчитать, сколько стоит один градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — рассказал РИА Новости Брюн.

Употребление водки ведет к быстрому опьянению и чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, получить кратковременный наркоз, пояснил Брюн.

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По его словам, крепкие напитки, в том числе водка, не помогают расслабиться, а наоборот стимулируют человека к активным действиям. «Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина», — отметил Брюн.

Водка по-прежнему остается очень популярным алкогольным напитком в северных странах, в том числе и в России, уточнил он. Но в целом в России потребление алкоголя снижается — за последние десять лет примерно вдвое. Больше всех крепкие алкогольные напитки потребляют в северных регионах страны, в процентном соотношении пьют больше мужчины, сказал нарколог.

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great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

senik

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corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная