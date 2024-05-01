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Перечислены 15 городов России с самой вкусной шаурмой

Источник:
«Известия»
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Самая вкусная шаурма (шаверма) продается в Санкт-Петербурге, считают 25,92% туристов, следует из результатов опроса, проведенного сервисом путешествий «Туту».

На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань — 5,65%, Ростов-на-Дону — 5,32% и Нижний Новгород — 5,09%, приводят «Известия» результаты опроса.

В топ-10 также вошли Краснодар — 4,62% путешественников считают, что самая вкусная шаурма в этом городе, Екатеринбург — его выбрали 4,18%, Новосибирск — 3,62%, Уфа — 3,55%. Замыкает рейтинг Самара — за нее проголосовали 3,2% опрошенных.

На 11-м месте Пермь — 3,17%, на 12-м Воронеж — 2,99%, на 13-м Омск — 2,96%. Далее следуют Челябинск (2,54%), Красноярск (2,43%) и Волгоград (2,15%).

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Жизнь #Еда
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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.