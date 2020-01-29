Кремль оценил предложение сделать Путина «верховным правителем»

Президент Владимир Путин пока не высказывал позиции по поводу предложения об изменении названия его должности, поступившем в комиссию по подготовке поправок в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Потом в результате обсуждений какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься, какие-то нет. Отсюда появится искомый итог работы комиссии. Все пока идет в режиме дискуссии», — цитирует Пескова РБК.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников сообщил, что в группу поступило предложение о переименовании должности президента в «верховного правителя».

Крашенинников уточнил, что комиссия уже получила более 700 предложений. Примечательно, что должность Верховного правителя уже вводилась в истории России — она была учреждена 18 ноября 1918 года для адмирала Александра Колчака.