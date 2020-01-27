Новосибирск подготовился к китайскому вирусу

Меры профилактики и дополнительные места в инфекционных больницах Новосибирска будут организованы по дополнительному приказу регионального Минздрава, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.
«Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции», — сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании.
Для своевременного выявления вируса планируется тщательный
сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа,
прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.
На случай осложнения эпидемической ситуации по
коронавирусной инфекции в Новосибирской области выделено 1693 койки. Инфицированных
будут направлять в боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической
больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех
медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения.
Для коронавируса характерны симптомы и признаки ОРВИ:
насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, повышение
температуры до 38-39 градусов, лихорадка, головная боль. Первый случай
заболевания, вызванный коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали в китайском
городе Ухане (провинция Хубэй) 12 декабря. По последним официальным данным, общее
число скончавшихся от вируса достигло 80, число заболевших — 2,7 тысячи
человек.