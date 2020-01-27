Новосибирск подготовился к китайскому вирусу

Меры профилактики и дополнительные места в инфекционных больницах Новосибирска будут организованы по дополнительному приказу регионального Минздрава, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

«Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции», — сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании.

Для своевременного выявления вируса планируется тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

На случай осложнения эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции в Новосибирской области выделено 1693 койки. Инфицированных будут направлять в боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения.

Для коронавируса характерны симптомы и признаки ОРВИ: насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, повышение температуры до 38-39 градусов, лихорадка, головная боль. Первый случай заболевания, вызванный коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) 12 декабря. По последним официальным данным, общее число скончавшихся от вируса достигло 80, число заболевших — 2,7 тысячи человек.