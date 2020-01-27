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Китайский «захват»: хроника самого стремительного вируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Первый случай заражения коронавирусом официально зарегистрировали в середине декабря 2019 года. Почти месяц вирус вел себя мирно, а затем начал убивать. Сейчас количество погибших увеличивается с каждым днем, еще быстрее растет число зараженных. Когда новый вирус дал о себе знать и как развивались события?

Первый случай заболевания, вызванный коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) 12 декабря, еще через два дня медики Таиланда сообщили: туристка, приехавшая из этого города, заражена новым типом вируса. Но это были единичные случаи.

В декабре власти Китая объявили, что очагом, где «родился» новый вирус, стал рынок морепродуктов в Ухане. Торговую площадку закрыли на карантин. К 9 января в городе было зарегистрировано 59 больных. Однако и тогда особой паники не было нигде в мире. 

«Заболевание протекает в легкой и средней тяжести форме, семь заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Контактные лица находятся под наблюдением. Смертельных случаев нет», — сообщала пресс-служба Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения тоже разместила информацию о вспышке вируса, но никаких рекомендаций по ограничению международных пассажироперевозок и торговли не дала.

10 января

Вспышка нового вируса 10 января не привела ни к одному смертельному случаю, сообщал Роспотребнадзор.  Вирус уступает по потенциальной опасности для человека другим известным вирусам этой группы.

«Отсутствие на настоящий момент летальных исходов и относительно низкий процент (около 10%) тяжелых случаев заболевания может свидетельствовать о более низкой опасности для человека нового вируса по сравнению с коронавирусом, вызвавшим в 2003 году вспышку так называемой атипичной пневмонии (летальность — около 10%), и коронавирусом, вызывающим Ближневосточный респираторный синдром (летальность — около 35%)», — процитировал «Интерфакс» представителя ведомства.

Однако специалисты тогда предупредили: окончательные выводы об опасности делать рано. Нет информации о природных резервуарах вируса и о его способности передаваться от человека к человеку. 

16 января 

В четверг, 16 января,положительный результат дал анализ на коронавирус у 30-летнего гражданина Китая, прилетевшего в Японию 6 января. Через четыре дня его госпитализировали, а через пять — выписали.

Тем временем в Ухане медики зафиксировали 41 случай заражения и одну смерть из-за пневмонии, вызванной новым видом вируса. Но даже тогда медики не делали громких заявлений, отметив, что у умершего были сопутствующие заболевания, и неизвестно, что в действительности стало причиной смерти.

19 и 20 января

В воскресенье, 19 января, медицинское управление города Ухань сообщило, что число заразившихся достигло 62 человек. Но тогда медики не могли сказать, как именно передается вирус. Подтверждений, что он переходит от человека к человеку, не было.

Но уже через сутки, 20 января, в Китае зафиксировали 136 новых случаев заражения. Погибших от нового вируса — два. Власти Южной Кореи заявили — в стране выявлен случай заражения коронавирусом. Заболевшая — 35-летняя женщина, приехавшая из Уханя. В аэропорту Инчхон у нее поднялась температура, начался кашель. Ее увезли в больницу и изолировали.

К середине дня стало известно еще об одном умершем в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, то есть в общей сложности погибло трое. Число заразившихся выросло до 217, среди них 15 медработников. Официально озвучен вывод — вирус передается от человека к человеку.

21 января

Утром 21 января стало известно о еще 80 заболевших за сутки, в итоге — 291 человек в Ухане, Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. Число погибших к утру насчитывало четыре человека, в течение нескольких часов умерло еще двое пациентов. Под медицинским наблюдением находилось 900 человек.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале экстренного заседания. География распространения вируса продолжала расти: два случая в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее и США. Роспотребнадзор рекомендовал туристам не посещать Ухань.

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что разработали средства для лабораторной диагностики нового патогена. Одно для выявления самого вируса — 2019-nCoV. Второе может использоваться для диагностики заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

22 января

Утром 22 января китайские СМИ сообщили об увеличивающемся числе заразившихся — 324 человека. Дальний Восток усилил санитарный контроль на границе. На всех таможенных постах дежурят сотрудники Роспотребнадзора. В пунктах пропуска и в аэропортах по всей России дистанционно измеряют температуру прибывшим из Китая и стран Юго-Восточной Азии, где были зафиксированы случаи заболевания.

К середине дня становится известно, что число погибших возросло до девяти человек. Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь обращается к жителям Китая через СМИ — вирус может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Россия начинает разработку собственной вакцины от нового коронавируса. Между тем, стало известно, что два человека, прилетевших из Китая в Пулково (Санкт-Петербург) госпитализированы с подозрением на пневмонию. Но коронавирус у них не выявили, а диагностировали ОРВИ. Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призывает на пресс-конференции не делать поспешных выводов.  

Смертельные случаи в Китае продолжают расти: к концу дня — 17 умерших, 444 заразившихся.

23 января

Утром 23 января поступает информация: число заразившихся в Китае — 617 человек. В Приморье госпитализируют четырех человек с подозрением на новый вирус. Диагноз не подтверждается.

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Китайские ученые предположили, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи. Вирусологи сопоставили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных. Самыми близкими оказались змеи.

К этому времени Сеть пестрит паническими настроениями. Россияне хотят  знать, безопасно ли принимать посылки из Китая. Их успокаивает Онищенко: по его мнению, «подхватить» коронавирус через товары, заказанные из Китая через интернет, невозможно. В основном зараза передается воздушно-капельным путем.

В Китае тем временем закрывают выезд из двух городов: Уханя и Хуангана. Власти Пекина отменяют в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, чтобы избежать массового скопления людей и потенциальной опасности заражения. Для туристов закрыта одна из главных достопримечательностей столицы — Запретный город.

Аэропорты Дубая, Великобритании, Малайзии вводят дополнительные меры контроля. В то же время приходит информация из Сингапура — подтвержден один случай заражения коронавирусом. А в Китае фиксируют первую смерть за пределами «очага» заражения — это 80-летний пациент в провинции Хэбэй.

24 января

Утро в Китае началось со сводки: число заразившихся составило 830 человек, умерших — 25. Заболевшие есть в 27 провинциях страны. В Сети появляются видео об агонизирующих, падающих прямо на улицах людях. В провинции Хубэй закрывают 13 городов. Туда нельзя въехать, оттуда нельзя выехать. 

Россияне, волею судьбы оказавшиеся в закрытых городах, снимают видео и рассказывают об обстановке, «как в фильмах о конце света». В Китае принято решение строить больницу для зараженных коронавирусом. 

ВОЗ по итогам анализа ситуации со вспышкой пневмонии в Китае рекомендует всем странам мира проводить противоэпидемические мероприятия в полном объеме и информировать ВОЗ обо всех случаях заражения.

Закрыли посещение части Великой китайской стены для туристов. К борьбе с вирусом Китай подключает военных: командование Народно-освободительной армии отправляет своих медиков в Ухань. Они должны находится в больницах и помогать гражданским врачам.

В США фиксируют второй случай заражения коронавирусом. География распространения вируса на день: Таиланд — пять случаев, Тайвань — три, Гонконг, Макао, Япония, Южная Корея, Вьетнам — два, Сингапур, Непал — один.

25 января

Крупные российские туроператоры приостанавливают продажу туров в Китай по распоряжению Ростуризма от 24 января.

Из Шанхая приходит позитивная новость — вылечили пациентку, у которой подтвердили пневмонию, вызванную новым коронавирусом, сообщило Sina со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Это 56-летняя китаянка, 12 января прилетевшая из Уханя в Шанхай, через три дня ее увезли в больницу, где подтвердили у нее наличие коронавируса. Лечение, которое она проходила, позволило стабилизировать температуру, кашель прошел. Результат теста на нуклеиновые кислоты вируса был отрицательным. Женщину благополучно выписали и отправили домой.

26 января

За сутки количество погибших в Китае увеличилось на 16 человек и составило 41, а зараженных стало 1,2 тысячи: 100 пациентов находились в тяжелом состоянии, 57 — в крайне тяжелом. Три случая заражения выявлено во Франции. Австралия и Малайзия подтвердили по одному случаю коронавируса.

В Иркутске госпитализировали гражданина Китая, пять студентов из Пекина также отправили в больницу. Диагноз не подтвердился. В Москве также не подтвердили наличие коронавируса у семи человек, прилетевших из Поднебесной.

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Китай вводит запрет на торговлю животными, а также на их выращивание и перевозку. Становится известен инкубационный период вируса — 14 дней. В это время у человека нет никаких симптомов заболевания, что усложняет его выявление.

Мэр Уханя Чжоу Сяньвана сообщил, что город покинули примерно 5 миллионов жителей прежде, чем власти изолировали его.

Администрации парков развлечений «Диснейленд» в Гонконге и Шанхае приняли решение приостановить работу. Париж заявляет об отмене проведения в центре города парада в честь Нового года по лунному календарю.

Пекинская муниципальная комиссия здравоохранения сообщила о втором случае, когда пациент с подтвержденным коронавирусом выздоровел. Его выписали из больницы после консультации со столичной экспертной группой. Сейчас мужчина живет в городском районе Дасин.

К концу дня число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло 56, число заразившихся превысило 2 тысячи человек.

27 января

За сутки, к утру 27 января, новый коронавирус убил еще 24 человека. Общее число скончавшихся достигло 80, число пораженных вирусом — 2,7 тысячи человек. Из них 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 больного выписали.

География распространения вируса на понедельник: Гонконг — восемь случаев, Макао — пять случаев, Тайвань, Австралия, Сингапур — четыре, США, Япония, Южная Корея, Малайзия, Франция — три, Вьетнам — два, Непал — один. В России случаев заражения не зафиксировано.

Тема: Распространение китайского вируса
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corrector

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great_america

Никак не могу понять смысл зачем российское правительство постоянно увеличивает цены и обесценила рубль.Стойкое...

Lava Lava

Вообще-то кто-то обещал что к 2020 году средняя зарплата россиянина будет 2700 долларов в месяц)

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...