Россияне озвучили желаемую зарплату

Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а 4% достаточно 30 тысяч рублей, говорится в опросе сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц. При этом есть разница в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами: первые заявили 103 тысячи рублей, а вторые — 80 тысяч, приводит RT данные исследования.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тысячи рублей.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.