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Россияне озвучили желаемую зарплату

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а 4% достаточно 30 тысяч рублей, говорится в опросе сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц. При этом есть разница в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами: первые заявили 103 тысячи рублей, а вторые — 80 тысяч, приводит RT  данные исследования.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тысячи рублей.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.

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Иркут 69

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skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

corrector

"Кандидат богословия.. " - из веры сделали науку, из гомеопатии сделали науку, что дальше ? кандидат...

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...