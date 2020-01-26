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Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Агентство Associated Press (AP) опубликовало запись, сделанную во время ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне, на которой он рассуждает о том, сможет ли Украина противостоять России.

Запись длится 1 час 23 минуты. В помещении, где она была сделана, присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом Трампа Рудольфом. В ходе встречи американский президент поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять «российской агрессии» без помощи со стороны США, приводит РБК материал AP

«Как долго они [Украина] продержатся в борьбе с Россией?» — задает вопрос человек, которого AP называет Трампом. После этого он переходит к теме увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине (этот пост она занимала с 2016 по 2019 год).

ABC News со ссылкой на источники пишет, что ужин с участием Трампа, Парнаса и Фрумана состоялся 30 апреля 2018 года. Телеканал также опубликовал фрагменты аудиозаписи, которая, как утверждают собеседники телеканала, была сделана на той же встрече Фруманом.

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«Самая большая проблема, с которой, я думаю, нужно начать, — в том, чтобы избавиться от посла. Она осталась еще со времен администрации Клинтона. Она ходит вокруг и говорит всем: "Подождите, ему [Трампу] еще устроят импичмент, просто подождите"», — произносит на ней человек, которого ABC называет Парнасом.

Ближе к концу ужина, пишет AP, Парнас передал Трампу подарок от «главного раввина на Украине» и раввинов Израиля. Он провел параллель между Трампом и Мессией, «который пришел спасти весь мир», и назвал американского лидера «спасителем Украины». По данным агентства, Фруман после этого заявил: «Все евреи Украины молятся за вас».

Появление видеозаписи может сыграть значимую роль в деле об импичменте Трампа и противоречит заявлениям президента США о том, что он не знал Фрумана и Парнаса, отмечает агентство. Бизнесменов арестовали в США в середине октября 2019 года, заподозрив в том числе в фальсификации данных о передаче сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев.

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D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?

Uynachalnica

Методики старые. Теперь опрашивают только тех, кто "за", кто против их сразу на заметку в органы.

WSG0600-164-164

Нюрнберг подзабыли, придётся им вернуть всё , что получили после войны.

WSG0600-164-164

Только высшая мера, членам нацизма.

Басяя

Этот Ваш Путин хоть бы раз приехал в простой город и пообщался с простыми учителями и шахтерами. Противно...