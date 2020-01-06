Война и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года

Эксперты солидарны во мнении, что в мире накопилась критическая масса противоречий. Грядет кризис, из которого должен вырасти новый порядок. России в 2020 году придется столкнуться с вызовами, грозящими серьезными потрясениями.

Извне России грозят глобальные политические и экономические вызовы. Большая война с участием множества сторон может вспыхнуть на Ближнем Востоке. Этот регион тысячи лет был клубком противоречий, теперь ситуация в нем может перерасти в полный хаос.

Аналитики предрекают и новые экономические потрясения. В мире вновь сложился глобальный дисбаланс: государства и корпорации накопили огромный долг и этот пузырь рано или поздно должен лопнуть. Проблему усугубляет торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США.

Россия, как активный игрок международных отношений со слабой экономикой, крайне подвержена и внешнеполитическим, и в внешнеэкономическим рискам. Эти внешние факторы могут усилить внутренние — экономические (отсутствие роста экономики и падение доходов населения) и политические (падение авторитета власти и рост протестных настроений).

Возможно, указанные вызовы гипертрофированы и могут вызвать лишь легкую турбулентность в России. Но не исключено, что каждый из них при негативном стечении обстоятельств может ударить по стране серьезным кризисом.

Большая война на Ближнем Востоке

Бесконечно сложную ситуацию на Ближнем Востоке еще больше запутало и обострило убийство американскими военными влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Этот высокопоставленный военачальник построил и координировал разветвленную сеть проиранских организаций. Под контролем этой сети находится значительная часть Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

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Убив Сулеймани, США ударили по влиянию Ирана в ближневосточном регионе. Тегеран, чтобы сохранить авторитет, должен ответить на этот вызов. От того, каким будет ответ, зависит развитие ситуации. Есть вероятность скатывания к открытой и большой войне.

Все же большинство экспертов считают, что ни США, ни Иран к ней не готовы. Тегеран не стремится к самопожертвованию. Вашингтон также не хочет прямого военного противостояния с 80-миллионной страной, 40 лет живущей в условиях жесточайших санкций. Тем более, что Иран может нанести сокрушающий удар по нефтяным промыслам Саудовской Аравии.

Дело, скорей всего, закончится серией косвенных ударов. При этом Европа, вероятно, попытается стать посредником. Как в этом конфликте проявит себя Россия пока не ясно: с одной стороны, Иран, — союзник, с другой — серьезный конкурент во влиянии на Ближнем Востоке.

Мировой экономический кризис

Аналитики Всемирного банка (ВБ) заявили, что мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса, обещающего по последствиям затмить предыдущие экономические обвалы.

Главную проблему ВБ видит в стремительном росте долговой нагрузки во всем мире как в государственном, так и частном секторах. Объем мирового долга уже достиг 246 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете, приводит РИА Новости доклад Всемирного банка.

Всемирный банк подчеркивает, что в последние десять лет главным генератором нового долга был Китай. С 2010-го соотношение непогашенных обязательств Поднебесной к ее ВВП выросло почти на три четверти — до 255%, а общий их объем превышает 20 триллионов долларов.

По мнению экспертов Всемирного банка, именно в КНР зародится новый глобальный кризис.

Импичмент Трампа

Импичмент Дональда Трампа грозит очень большими проблемами для России. И хотя вероятность его досрочного отстранения от поста президента США не высока, она не нулевая. К тому же, у него есть шансы за год понаделать новых фатальных глупостей.

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В случае импичмента противники Трампа — демократы — постараются отомстить за все пережитые за время его правления унижения и, вероятнее всего, ударят санкциями по России. И это будут уже не формальные ограничения, а самые серьезные меры против российской экономики. Все нужные для этого законы уже приняты, осталось посадить своего человека в Белом доме.

По мнению руководителя экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова, от президента США зависит будет ли санкционная политика «нелепо-непоследовательной и ориентированной на внешние эффекты или в Белый дом придет демократ, который придаст антироссийскому консенсусу в политических элитах США системность и последовательность».

«В этом смысле продолжение правления Трампа отвечает интересам не только России, но и всего мира. Его политический стиль, метания, ориентированность на показуху и демонстрацию сделок по всем вопросам своим избирателям – лучший из возможных вкладов в дело построения многополярного мира», — сказал Кузнецов в интервью «Ведомостям».

Кризис российской экономики

Банк России в обзоре финансовой стабильности в начале декабря указывал, что основные риски для экономики страны связаны именно с внешними факторами.

«Внешний фон выглядит неблагоприятным», — приводят «Ведомости» мнение главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. Некоторые российские экспортеры говорят, что только из-за торговых конфликтов между Россией и США их товар неодооценен на 15–20%.

Второй внешний риск — санкции против России. Российский рынок живет в устойчивом ожидании того, что Трамп останется на второй срок, а новых санкций не будет, сказала Орлова.

Но даже, если эти риски не реализуются, экономический прогноз — тревожный. «Потребление не может раскрутиться из-за социального неравенства: состоятельные закупились, а бедным не особенно есть на что. Инвестиционный подъем требует и институтов получше, и процентные ставки пониже, и предпринимательству полегче, а то его доля в экономике сокращается», — сказал «Коммерсанту» главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Леонид Григорьев.

«ВВП будет низкий. Думаю, в районе единицы, потому что у нас мало что меняется фундаментально, главное у нас все то же — нефть и газ. Новых содержательных точек роста практически нет», — считает заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев.

Политическая нестабильность

Ушедший год был сложным для российской власти, но и 2020-й простым быть не обещает. В новом году начнется трансформация политической системы под президентские выборы 2024 года, а регионы грозят вызовами для Москвы.

«Главная проблема российской власти — это разрыв между снизившейся легитимностью президента Владимира Путина и той системой, которая была выстроена после 2014 года. Поэтому ей надо будет искать способ повышения легитимности или усиливать репрессии, чтобы контролировать систему», — приводят «Ведомости» мнение политолога Николая Петрова.

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По его словам, «возможны и даже неизбежны локальные кризисы. Например, смена губернатора Иркутской области, где выборы ранее проходили конкурентно, может привести к сложной избирательной кампании осенью». «Да и в других регионах из-за выборов, конфликтов в региональных элитах и протестов могут возникать ситуации, которые станут серьезными вызовами для системы в целом», — считает Петров.

С ним солидарен и политолог и Аббас Галлямов. «Главным трендом будет продолжающийся рост протестных настроений, которые из Москвы активно пойдут в глубинку. Собственно, опросы, касающиеся отношения россиян к протестам, показали, что этот процесс уже разворачивается — протестующим жители провинции сочувствуют больше, чем властям», — отметил он.