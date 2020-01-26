Знаменитый врач дал совет, как сохранить сердце здоровым

Здоровый образ жизни должен включать три обязательным элемента — «правильный сон, правильное питание, и привычки, которые предполагают физическую активность», считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева

«Как уже многократно было доказано, что самым эффективным методом оздоровления человека, причем массово, является ходьба. Человек, который ходит два часа в неделю, не бегом, но и не легким прогулочным шагом, проживает на шесть-восемь лет дольше, чем его сверстники», — сказал Бокерия в интервью ТАСС.

По его словам, человек должен привычки полезные для здоровья и самочувствия. «Первая привычка — это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Мое глубочайшее убеждение, что без этого ничего не получится», — уверен врач.

Следующий элемент, по его словам, — «это здоровый образ жизни, под которым я понимаю правильный сон, правильное питание, ну и привычки, которые предполагают физическую активность».

«В первую очередь, следует иметь в виду, что человеческий организм — как часы: ему нужен подзавод, которым является сон. Хороший, глубокий сон, без помощи препаратов. Также не следует переедать и нужно систематически заниматься какой-либо физической активностью», — уточнил кардиолог.

Бокерия отметил, что очень важен режим дня. «Я, например, привязан к тому, чтобы в 7.45 утра быть в операционной. Поэтому я встаю в 6.00 и сплю шесть часов. Но ложусь и встаю в одно и то же время», — подчеркнул он.