Сроки рассмотрения заявлений на маткапитал сократят

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, которые позволят сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Как следует из опубликованного на сайте Кремля документа, сроки должны быть сокращены за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению материнского капитала. С этого года маткапитал станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей.

При рождении второго ребенка маткапитал увеличится до 616 тысяч рублей и будет индексироваться ежегодно. Сама программа материнского капитала официально продлена до конца 2026 года.