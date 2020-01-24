Двое омичей с битами напали на односельчан

Молодые мужчины напали на шестерых земляков в селе Омской области, один пострадавший после бойни попал в реанимацию, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, ЧП произошло в селе Павлоградского района. Мужчины 29 и 27 лет напали из-за личной неприязни на шестерых человек, среди которых четверо мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 52 лет.

«С различными травмами: ушибами и переломами, граждане доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в реанимации», — говорится в сообщении полиции.

На месте бойни полиция нашла фрагменты биты. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.