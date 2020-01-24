Двое омичей с битами напали на односельчан

Молодые мужчины напали на шестерых земляков в селе Омской области, один пострадавший после бойни попал в реанимацию, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, ЧП произошло в селе Павлоградского
района. Мужчины 29 и 27 лет напали из-за личной неприязни на шестерых человек,
среди которых четверо мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 52 лет.
«С различными травмами: ушибами и переломами, граждане
доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в
реанимации», — говорится в сообщении полиции.
На месте бойни полиция нашла фрагменты биты. По данному факту
проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное
решение.
По данным полиции, ЧП произошло в селе Павлоградского
района. Мужчины 29 и 27 лет напали из-за личной неприязни на шестерых человек,
среди которых четверо мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 52 лет.
«С различными травмами: ушибами и переломами, граждане
доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в
реанимации», — говорится в сообщении полиции.
На месте бойни полиция нашла фрагменты биты. По данному факту
проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное
решение.