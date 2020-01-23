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Горные стрелки в Туве отразили атаку на учениях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Туве во время учения отразили атаку условной диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники во время совершения марша, сообщает пресс-служба ведомства.

По розыгрышу тактического эпизода, военнослужащие горного соединения на бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун» совершали марш в назначенный район. На пути следования колонны военной техники условные боевики устроили засаду и пытались совершить нападение с целью захвата оружия и боеприпасов.

Военнослужащие мотострелковых подразделений приняли бой и организовали плотный ответный огонь в направлении позиций противника из штатного оружия с применением ручных осколочных (учебных) гранат. Стрелки на боевых машинах открыли прицельный огонь по выявленным огневым точкам неприятеля из пулеметов.

Для продолжения следования колонны военной техники по заданному маршруту были проведены разведывательные мероприятия при помощи сил и средств разведывательных подразделений и беспилотной авиации. В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41-я армия дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи. 

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет