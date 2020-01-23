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«Барселона» поменяла тренера в середине сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © static.footballhd.ru

«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде, проработавшего на посту главного тренера сине-гранатовых 2,5 года. Что привело к такому решению?

Каталонский клуб отправился в Саудовскую Аравию на первый в истории Суперкубка Испании турнир в формате финала четырех. В первой игре «Барселона» встречалась с «Атлетико», уступила мадридцам со счетом 2:3 и полетела домой. Трофей выиграл «Реал», а руководство «Барселоны» в очередной раз увидело, как победа досталась заклятым врагам из столицы Испании. И поэтому решило, что время главного тренера команды Эрнесто Вальверде в Барселоне подошло к концу.

Этот специалист пришел в каталонский клуб в 2017 году и выиграл два чемпионата Испании подряд, а также один Кубок и один Суперкубок страны. Однако для топ-тренера одной из лучших команд на планете такой результат недостаточно хороший. Ведь совсем недавно «Реал» три года подряд побеждал в Лиге чемпионов, где «Барселона» последний раз выиграла только в 2015 году.

Неспособность показать достойный результат в Лиге чемпионов — одна из причин увольнения Вальверде. И неважно, что сейчас каталонцы лидируют в чемпионате Испании. Да, Вальверде умеет побеждать в домашнем чемпионате, однако руководству нужны успехи на международной арене, а их клуб не демонстрировал. Более того, в последних пяти матчах была одержана всего лишь одна победа — руководство сине-гранатовых боится, что если бы Вальверде остался у руля, то «Барселона» продолжила бы терять очки и осталась бы совсем без трофеев.

К тому же, по данным БК Леон, не все гладко было внутри команды. Вальверде не может управлять командой в раздевалке — этим в «Барселоне» занимаются сами игроки. В результате создается неблагоприятная обстановка, которая влияет на работу тренерского штаба.

При этом Вальверде убежден, что в таком положении дел виновато руководство клуба, которое не поддерживает тренера и отдает предпочтение игрокам, которые чувствуют вседозволенность и свой вес внутри коллектива. В итоге Эрнесто тяжело претворять в жизнь свои идеи по поводу игры команды, что также накладывает отпечаток на результаты «Барселоны».

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Последняя претензия к этому тренеру — нестабильность. По мнению боссов клуба, Вальверде слишком часто прибегал к ротации состава вместо того, чтобы наиграть определенный костяк. Творческие эксперименты хороши до поры до времени, а у руководителей «Барселоны» сложилось впечатление, что Вальверде никак не может найти тот рисунок игры, который бы приносил максимальную пользу команде.

Также Вальверде не всегда мог влиять на игру своей команды. Замены, которые он делал во время матчей, редко приносили необходимый результат, что также не устроило руководителей сине-гранатовых.

Все это вынудило боссов «Барселоны» отправить Вальверде в отставку и назначить нового тренера. Им стал Кике Сетьен — известный испанский тренер, который до этого работал с середняками. Шесть лет он возглавлял «Луго», а последние три года работал в «Бетисе».

Под его руководством эта команда из Андалусии смогла попасть в Лигу Европы, а прошлый сезон завершила на высоком десятом месте. Эксперты сервиса «Куш в спорте» уверены, что Сетьен изменит игру «Барселоны», однако шансы каталонцев на то, чтобы снова выиграть чемпионат Испании, все равно останутся выше, чем у «Реала».

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