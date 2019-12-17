Газзаев заявил об ущербной психологии российских футбольных клубов

Известный футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение, что главная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.

Российские футбольные клубы не смогли выйти в весеннюю часть еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» остановились в групповом турнире Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» — Лиги Европы. Это худший результат российских клубов за 20 лет.

«Для меня остается загадкой, почему наши клубы выступают в Европе, руководствуясь олимпийским принципом "Главное — участие, а не результат". Просто участвуем и всем проигрываем — ну и ладно. Что за ущербная психология?!» — сказал Газзаев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Его расстроило, что в действиях футболистов в заключительных матчах «сквозили обреченность и неуверенность», было чувство, что «команды испытывали комплекс перед соперниками».

Газзаев — обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и «Аланией». Был главным тренером сборной России в 2002-2003 годах.