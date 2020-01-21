Озвучена максимальная стоимость «красивых» номеров

Стоимость «красивого» автономера может варьироваться от 10 тысяч до 10 миллионов рублей за штуку, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минэкономразвития.

«Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 10 тысяч рублей до 10 миллионов рублей за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно данным Минэкономразвития, сегодня в России ежегодно выдается более 4 миллионов государственных регистрационных номеров транспортных средств, а источники в интернете предлагают заинтересованным гражданам широкий выбор вариантов по покупке «красивых» номеров.

Согласно новому законопроекту владелец транспортного средства сможет предварительно зарезервировать госномер из отдельного перечня с «красивым» сочетанием букв и цифр. Его можно будет приобрести на госуслугах при оплате повышенной госпошлины или выкупить на аукционе, организованном субъектом РФ. Регионы определят способ продажи, которым будут пользоваться.

Россияне при регистрации транспортных средств будут иметь право получать только государственные регистрационные номера, привязанные к субъекту РФ, в котором они имеют постоянную регистрацию.