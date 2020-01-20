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Путин предложил сменить генпрокурора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова на пост генерального прокурора, сообщается на сайте Кремля.

Путин также предложил освободить действующего генпрокурора Юрия Чайку от должности «в связи с переходом на другую работу». Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи лет занимал пост министра юстиции.

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Игорь Краснов родился в 1975 году. С 2006 года по 2007 год — следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, в 2007 году перешел в СКР, где работал старшим следователем по особо важным делам.

В частности, Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Также он расследовал хищения при строительстве космодрома «Восточный».

Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит освобождение Чайки от обязанностей, которые он исполнял с июня 2006 года, и одновременное назначение Краснова, 22 января.

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Топ комментариев

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...