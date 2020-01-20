Омск замахнулся на Матч звезд КХЛ

Председатель совета директоров омского ХК «Авангард» Александр Крылов выразил уверенность, что Матч звезд КХЛ проведут в регионе сразу, как только завершится строительство нового ледового дворца.

«Вопрос достаточно серьезный, здесь же большие траты, в общем все от состояния региона зависит. Поэтому вот построим в Омске дворец, обязательно сделаем и у себя такой (матч). Я уверен, что, если у нас будет современный дворец, мы первыми проведем такой уикенд», — сказал Крылов.

Ранее в Москве прошел традиционный Матч звезд КХЛ, где приняли участие и хоккеисты омского «Авангарда». Новый ледовый дворец в Омске планируют построить к 2022 году, а в 2023 году в Новосибирске запланировано проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею. Омск может принять часть матчей чемпионата.