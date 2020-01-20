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Раскрыты доходы премьера Мишустина и его семьи

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента России

Доходы семьи премьер-министра Михаила Мишустина стали результатом консервативного инвестирования средств от проданных активов, которые чиновник заработал до 2010 года, занимаясь бизнесом, следует из его деклараций о доходах.

Согласно декларациям, в период с 2013 по 2018 год доходы Мишустина суммарно составили 130,7 миллиона рублей, а его жены Владлены Мишустиной — 583,7 миллиона рублей.

Основная часть его денежных доходов — результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank, пишет «Коммерсантъ».

#Россия
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин

Как отмечает газета, в 1998 году, когда Мишустин стал замглавы налоговой службы, он уже «явно был довольно обеспеченным человеком». Премьер является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб» — структуры, организованной для создания в стране рынка вычислительной техники.

Мишустин отвечал за связанные с оборудованием проекты, его группа в том числе сотрудничала с HP, Microsoft и Intel. Именно на заработок в МКК семья Мишустиных в 2000 году приобрела дом в коттеджном поселке на Николиной Горе.

В 2008 году Мишустин покинул госслужбу и возглавил UFG — одну из крупнейших инвесткомпаний России на тот момент. В качестве руководителя за 2009 год он получил почти 79 миллионов рублей, точная сумма его заработка на этом месте неизвестна.

Возвращаясь на госслужбу в 2010 году, Мишустин был обязан передать имеющиеся у него активы, в том числе долю в UFG. Он передал их жене, которая с этого момента начала получать дивиденды, а впоследствии продала активы. После этого Владлена Мишустина разместила полученные деньги на депозитах, получая по ним проценты, утверждает издание.

Таким образом, судя по декларациям, семье Мишустиных принадлежат активы в размере сотни миллионов рублей, «заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно — в депозиты», а также недвижимость аналогичной стоимости.»

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.