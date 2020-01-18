Опубликована стенограмма допроса Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала стенограмму допроса основателя Telegram Павла Дурова в Дубае.

Согласно опубликованным регулятором материалам дела, основные вопросы касались того, на что предприниматель потратил привлеченные на ICO 1,7 миллиардов долларов, и сколько именно из этих денег потратил Telegram на свои цели, передает РБК.

На допросе присутствовали адвокат Дурова, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения. Согласно стенограмме, идея привлечь инвесторов через механизм ICO принадлежит самому Дурову.

При этом на все вопросы, связанные с расходами компании, Дуров не отвечал, оставив это адвокату. Из них стало известно, что примерно 40% расходов Telegram составляют траты на оборудование — с октября 2019 года компания потратила на него около 10 миллионов долларов.

После проведения ICO, в ходе которого платформа TON Павла Дурова привлекла 1,7 миллиарда долларов, Комиссия по ценным бумагам и биржам США сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.

В январе суд удовлетворил прошение регулятора о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях, так как специалисты посчитали, что выпущенные токены продавались фактически как ценные бумаги.