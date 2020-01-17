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Убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CACorrections

Заключенного из США помиловали за несколько часов до смертной казни, Джимми Медерса приговорили к высшей мере наказания в 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления.

Решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решении присяжных, вынесенным в 1987 году. Тогда они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, передает UPI.

На тот момент законы штата не предусматривали такого вида наказания. Однако за прошедшее время были приняты соответствующие поправки. Специальный совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления.

Кроме этого, отмечается, что у Медерса было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников. Американец должен был стать 53-м заключенным, казненным в штате Джорджия путем смертельной инъекции.

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Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?