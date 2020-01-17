Убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни

Заключенного из США помиловали за несколько часов до смертной казни, Джимми Медерса приговорили к высшей мере наказания в 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления.

Решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решении присяжных, вынесенным в 1987 году. Тогда они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, передает UPI.



На тот момент законы штата не предусматривали такого вида наказания. Однако за прошедшее время были приняты соответствующие поправки. Специальный совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления.

Кроме этого, отмечается, что у Медерса было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников. Американец должен был стать 53-м заключенным, казненным в штате Джорджия путем смертельной инъекции.