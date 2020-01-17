Сибирский шаман провел обряд по привлечению снега в Сочи

Горнолыжный курорт Красная Поляна вызвал из Горной Шории шамана Иргаша, чтобы тот привлек большие снегопады, так как снега на трассах недостаточно, сообщила пресс-служба курорта.

Иргаш приехал в Красную Поляну неделю назад. Он провел ритуал, через огонь накормив духов хлебом, мясом и сладостями, и призвал снегопады. Вместе с ним в обряде участвовали туристы, некоторые попросили снега для своих городов.

За время пребывания шамана температура в горах понизилась на семь градусов по сравнению с прогнозами метеорологов. По словам шамана, теперь снегопады можно ожидать с 19 января.

Курорт решил прибегнуть к нетрадиционным методам и попытаться договориться с силами природы из-за малоснежной зимы. Сейчас открыты трассы Центрального сектора и в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3, а Восточный сектор по-прежнему ждет снегопадов.