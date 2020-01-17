Минздрав рассказал о состоянии найденной в Карасуке девочки

Девочку, которую 200 человек искали более суток в Карасуке и нашли в подвале без сознания, переохладилась и получила обезвоживание, сообщил Минздрав Новосибирской области.

В среду днем десятилетняя девочка вышла из музыкальной школы в Карасуке и пропала. Ее искали около 200 человек. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, девочку обнаружил волонтер поздно вечером в четверг в подвальном помещении дома без сознания. В отношении нее каких-либо противоправных действий не совершалось. Будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье.

«Врачи обследовали маленькую пациентку. Травм, следов насилия, признаков употребления наркотиков или алкоголя не обнаружили. У нее переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп», — говорится в сообщении.

Пока девочка находится в реанимации, под наблюдением. Врачи планируют перевести ее в обычную палату в пятницу или субботу.