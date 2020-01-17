Минздрав рассказал о состоянии найденной в Карасуке девочки

Девочку, которую 200 человек искали более суток в Карасуке и
нашли в подвале без сознания, переохладилась и получила обезвоживание, сообщил
Минздрав Новосибирской области.
В среду днем десятилетняя девочка вышла из музыкальной школы
в Карасуке и пропала. Ее искали около 200 человек. По данным СУ СК РФ по Новосибирской
области, девочку обнаружил волонтер поздно вечером в четверг в подвальном помещении дома без сознания.
В отношении нее каких-либо противоправных действий
не совершалось. Будут установлены причины самовольного ухода, исследованы
условия воспитания и отношения в семье.
«Врачи обследовали маленькую пациентку. Травм, следов насилия,
признаков употребления наркотиков или алкоголя не обнаружили. У нее
переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп», — говорится в
сообщении.
Пока девочка находится в реанимации, под наблюдением. Врачи
планируют перевести ее в обычную палату в пятницу или субботу.