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Минздрав рассказал о состоянии найденной в Карасуке девочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девочку, которую 200 человек искали более суток в Карасуке и нашли в подвале без сознания, переохладилась и получила обезвоживание, сообщил Минздрав Новосибирской области.

В среду днем десятилетняя девочка вышла из музыкальной школы в Карасуке и пропала. Ее искали около 200 человек. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, девочку обнаружил волонтер поздно вечером в четверг в подвальном помещении дома без сознания. В отношении нее каких-либо противоправных действий не совершалось. Будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье.

«Врачи обследовали маленькую пациентку. Травм, следов насилия, признаков употребления наркотиков или алкоголя не обнаружили. У нее переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп», — говорится в сообщении.

Пока девочка находится в реанимации, под наблюдением. Врачи планируют перевести ее в обычную палату в пятницу или субботу.

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Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?