Фильм дня: «Омерзительная восьмерка» Тарантино

«Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино заставляет зрителя глубоко погрузиться в мрачные судьбы героев, которые волей судьбы оказываются запертыми метелью на постоялом дворе.

По сюжету, охотник за головами Джон Рут по кличке «Вешатель» конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой, а один из них — не тот, за кого себя выдает.

В «Омерзительной восьмерке» сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Уолтон Гоггинс, Дженнифер Джейсон Ли, Демиан Бичир, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Брюс Дерн.

Это очередной вестерн Тарантино с отъявленными отморозками и чередой мужских разговоров. В фильме есть все те клише, за которые обожают фильмы режиссера.

Интересно, что Квентин Тарантино отказался продолжать работу над фильмом, когда сценарий попал в руки прессы. После прочтения сценария в Лос-Анджелесе все актеры так прониклись идеей завершить фильм, что Тарантино под их давлением и особенно после просьб Сэмюэла Л. Джексона, согласился вернуться к съемкам.