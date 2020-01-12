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Фильм дня: «Омерзительная восьмерка» Тарантино

Источник:
Sibnet.ru
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«Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино заставляет зрителя глубоко погрузиться в мрачные судьбы героев, которые волей судьбы оказываются запертыми метелью на постоялом дворе.

По сюжету, охотник за головами Джон Рут по кличке «Вешатель» конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой, а один из них — не тот, за кого себя выдает.

В «Омерзительной восьмерке» сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Уолтон Гоггинс, Дженнифер Джейсон Ли, Демиан Бичир, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Брюс Дерн.

Это очередной вестерн Тарантино с отъявленными отморозками и чередой мужских разговоров. В фильме есть все те клише, за которые обожают фильмы режиссера.

Интересно, что Квентин Тарантино отказался продолжать работу над фильмом, когда сценарий попал в руки прессы. После прочтения сценария в Лос-Анджелесе все актеры так прониклись идеей завершить фильм, что Тарантино под их давлением и особенно после просьб Сэмюэла Л. Джексона, согласился вернуться к съемкам.

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ponhik78

Минск и получал нефть по внутренним российским ценам. А перепродавал уже по мировым. Ему эту халяву прикрыли....

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

cronus1

Саша, а ты чего в иркут переименовался? Забанили или это ребрендинг?)