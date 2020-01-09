Место для строительства метро определили в Красноярске

Власти определили планировку территории для размещения
первой и второй линий красноярского метрополитена, сообщает правительство
региона.
Первый этап строительства охватывает участок Октябрьского
района до исторического центра города (Стрелка). Он включает шесть станций — «Высотная»,
«Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская».
Второй этап строительства от «Ленинской» включает еще три
станции — «Красный Яр», «Аэровокзальная» и «Октябрьская». Линия протянется от
Стрелки до парка 400-летия Красноярска в Советском районе.
До конца января документы пройдут согласование с
краевыми министерствами и службами. Получение положительных заключений даст
основания для выделения земли под строительство.
В 2019 году краю выделили 1 миллиард рублей из федерального
бюджета на корректировку проектной документации первой линии подземки. В этом
году обновленный проект должен получить заключение государственной экспертизы.