Nokia возродит легендарный телефон

Классическую модель телефона Nokia возродят, выпуском новинки займется компания HMD Global, которая пообещали провести презентацию до конца января 2020 года.

Пока известно, что телефон будет из классической линейки Nokia. Какую именно модель выбрали для перезапуска, остается загадкой, пишет GSMArena. Скорее всего, анонс телефона проведут 25 января — в китайский Новый год.



Первым возрожденным телефоном компании стал Nokia 3310, его представили в феврале 2017 года. Аппарат получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей и 2-мегапиксельную камеру.

Устройство поддерживает карты памяти microSD, а также работу 4G и Wi-Fi. Кроме этого, модель значительно тоньше и легче оригинала. В России данная модель продается в среднем за 3 тысяч рублей.

Позднее была показана новая версию «телефона-банана» 8110, оригинальная версия которого вышла в 1997 году. В 2019 году была представлена новая раскладушка 2720 Flip — переиздание телефон Nokia 2720 Fold.