Россияне упустили золото в матче с канадцами на МЧМ по хоккею

Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет).

В середине второго периода, на 30-й минуте, Никита Александров вывел сборную России вперед. Через полторы минуты, когда после двойного удаления в составе россиян на льду осталось три полевых игрока, Канада сравняла счет: автором ответного гола стал Дилан Козенс.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 35-й минуте ворота канадцев поразил Григорий Денисенко. На 50-й минуте Коннор Макмайкл сократил отставание в счете, а через две минуты Барретт Хэйтон сравнял счет, когда канадцы играли в большинстве.

За четыре минуты до конца третьего периода Экил Томас нанес победный бросок по воротам россиян.

Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира. Россияне четыре раза становились победителями турнира (последний раз в 2011 голу) и девять раз завоевывали бронзовые награды. Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, помимо этого, на счету канадцев 11 серебряных и шесть бронзовых медалей. Этот турнир Канада выигрывала чаще всех.

Ранее в матче за третье место Швеция со счетом 3:2 победила Финляндию.