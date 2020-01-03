Представлена подборка самых странных заболеваний 2019 года

Пачка лекарств в носу, смерть после нежностей с собакой, аллергия на мясо после укуса клеща и потеря слуха, из-за которой женщина не слышит только своего молодого человека — австрийское издание Kurier составило список самых невероятных медицинских случаев.

В Германии 63-летнего мужчину лизнула его собака, после этого он попал в реанимацию и скончался от полиорганной недостаточности. А женщина в Израиле перепутала васаби с гуакамоле, это привело к серьезным проблемам с сердцем.

Несколько случаев связаны с инородными телами и имплантами в организме. У жителя Австралии обнаружили в носу пачку лекарств, которая пробыла там почти 20 лет. У женщины из Португалии гормональный имплант мигрировал из руки в легкие, а пожилой британец, поскользнувшись, упал так, что вставные зубы переместились в горло.

Необычная реакция развилась у австрийца после укуса клеща — он больше не может есть мясо из-за сильнейшей аллергии. А загадочная усталость шотландца, который мучился три года, оказалась вызвана гусиными перьями из матраса.

Китаянка однажды проснулась и обнаружила, что не слышит голос своего молодого человека, хотя остальные звуки различает. Это редкое медицинское явление — низкочастотная потеря слуха, фиксируется 1 случай на 13 тысяч человек.

Британский подросток лишился зрения из-за неправильного питания. 17-летний парень питался только картофелем фри, чипсами и белым хлебом, это привело к недоеданию и нехватке витаминов.