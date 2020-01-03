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Петарда взорвалась в руках у омича в новогоднюю ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Петарда взорвалась в руках у жителям Омска в новогоднюю ночь. Происшествие случайно попало на кадры, снятые очевидцами.

ЧП произошло на дворовой площадке у дома по адресу Крупская, 13/3. На видео заметно, как мужчина отходит от подъезда, чтобы установить петарду в снег, но она разрывается у него в руках. Пострадавшего отбросила в сторону, к нему подбежали находившиеся рядом люди и помогли подняться.

«Подняли, отвели домой. Скорой не было, значит, я думаю, все хорошо», — цитирует «Город55» мужчину, снявшего видео.

МЧС по Новосибирской области в преддверии праздников еще раз напомнило о правилах использования пиротехники. Так, перед запуском фейерверков стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Использовать фейерверки можно только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок.

Запускать петарды рядом с домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

«Пиротехнику необходимо хорошо закрепить: например, присыпать основание снегом. Человек, запускающий залп, должен быть абсолютно трезв. Держитесь на безопасном расстоянии. Не разрешайте детям приводить в действие пиротехнические изделия. По завершении салюта подождите 5-10 минут, чтобы не попасть под удар несработавших зарядов», — предупредили спасатели.

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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

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Ура товарищи! И только старый добрый налик можно по прежнему отдать из рук в руки не отчитываясь...

ANVikulov

ага и все время в москве кто нибудь выигрывает или Подмосковье. Да потому что в выигрышные все оставляют...

ager

а еще прямого эфира нет, легальное мошенничество