Тело пропавшей в Кузбассе девочки нашли на обочине

Тело трехмесячной девочки, которую мать оставила на трассе, посчитав, что она умерла, обнаружено, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Женщина и ее маленькая дочка пропали 24 декабря. Через несколько часов после объявления в розыск машина с матерью была остановлена на трассе Кемерово — Томск, но ребенка в ней не было. Мать рассказала, что девочка поперхнулась и умерла, и она решила оставить тело на обочине дороге.

Поисковые мероприятия длились неделю, они осложнялись тем, что женщина не могла указать точное место, где она оставила тело дочери. Более 120 человек (следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры) осмотрели около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино — Юрга.

Тело младенца было обнаружено в понедельник в сугробе на обочине. Малышка лежала в хозяйственной сумке.

Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти девочки.