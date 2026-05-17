Касперская объяснила, как быстро определить мошенника в разговоре

Телефонного мошенника, имитирующего родственника, быстро определит вопрос, на который он не может знать ответ, посоветовала председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

«Если звонят от имени родственников, нужно иметь какой-то способ идентификации своих. Для этого неплохо иметь либо секретный вопрос, либо вспомнить что-то, что вы об этом человеке знаете и что можете знать только вы и он. Например, куда мы ходили пить кофе, когда ездили с тобой в Крым три года назад или как зовут нашего питомца?» — приводят «Известия» совет эксперта.

По ее словам, это должна быть информация, известная очень узкому кругу и не фигурирующая в соцсетях, отмечает эксперт. Мошенники тщательно готовятся, узнают все про родственников потенциальной жертвы, ее материальное положение и привычки.

Касперская призывает ради собственной безопасности меньше рассказывать о себе в Сети. «Чем меньше вы выкладываете своих фотографий, хвастаетесь своим уровнем достатка, тем лучше. Особенно люди любят фотографироваться на фоне автомобиля. Потом им звонят и разводят на деньги, потому что думают, что они богаты», — указала эксперт.

Также, по мнению Касперской, даже если вы поняли, что звонят мошенники, не стоит пытаться вывести их на чистую воду, лучше сразу прервать разговор.



«Некоторые думают: "А я уже понял, что это мошенник, сейчас я ему что-то скажу, с ним поспорю". Их задача — вовлечь. Лучше просто вообще не говорить. Для них это еще возможность снять паттерн вашего голоса, а потом против вас использовать», — подчеркнула она.