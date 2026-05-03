Более 200 приговоров о госизмене вынесено в России в 2025 году

ТАСС
Фото: © Следственный комитет РФ

Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по уголовным делам о госизмене, сообщила в пресс-служба Верховного суда России.

«В 2025 году по статье 275 УК РФ (государственная измена) осуждены 219 лиц», — рассказали ТАСС в пресс-службе Верховного суда. Кроме того, 14 человек осуждены по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Все осужденные по этим статьям были приговорены к лишению свободы, в том числе двое осужденных за госизмену — к пожизненному лишению свободы.

Большинству осужденных за госизмену (156 лицам) суды назначили наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, 31 — от 15 до 20 лет и 29 лицам — на сроки от 5 до 10 лет.

В 2024 году за госизмену были осуждены 145 человек, за шпионаж — 23 человека. В 2023 году за госизмену были осуждены 39 человек, за шпионаж — девять иностранцев.

Статья о госизмене предусматривает, помимо шпионажа или выдачи сведений, составляющих гостайну, также переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

