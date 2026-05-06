Рэперу Гуфу отменили приговор по делу о самоуправстве

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) отменили приговор по статье о самоуправстве, вынесенный ранее в феврале по делу, связанному с дракой в бане в 2024 году. Стороны примирились.

«Приговор Наро-Фоминского городского суда отменить, прекратить уголовное преследование в отношении Алексея Долматова», — цитирует ТАСС решение судьи Московского областного суда.

Прокуратура в прениях признала, что причин похищать телефон у Гуфа не было, он хотел его забрать, чтобы прекратить съемку. Суд в Наро-Фоминске в феврале переквалифицировал действия рэпера со статьи «Грабеж» (пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК) на «Самоуправство» (часть 2 статьи 330 УК) и приговорил Гуфа к году условно.

Защита рэпера и сам потерпевший подали апелляцию, в которой настаивали на отмене решения первой инстанции и прекращении уголовного преследования за примирением сторон.

«Вред [мне] полностью заглажен, извинения приняты, а сумму денежной компенсации мне не хотелось бы оглашать в присутствии прессы», — цитировало ТАСС потерпевшего.

Гуф заявил, что полностью раскаивается и признает вину.