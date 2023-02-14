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Ученый объяснил, почему люди верят в инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Люди стремятся верить в существование братьев по разуму во Вселенной, потому что боятся осознания своего одиночества, предположил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Мы такие маленькие и беззащитные в такой огромной Вселенной, как в какой-то гигантской пустой квартире. Любая наша ошибка — катастрофа, ведь кроме нас никого нет. А если кроме нас есть кто-то еще, мы можем немного и ошибиться. Может быть, они прилетят и исправят наши ошибки», — цитирует Вибе «Научная Россия».

Осознание того, что человек — мыслящий авангард материи во Вселенной — колоссальная ответственность, которая пока нам не по силам. При этом никаких подтверждений существования братьев по разуму у человечества нет, а возможно и не будет.

«Мы не знаем, что нужно для зарождения жизни. Мы даже не знаем, что такое жизнь. Как только мы начинаем об этом думать, оказывается, что у нас Солнце не вполне типичная звезда, как и архитектура Солнечной системы; Луна, стабилизирующая вращение Земли, тоже появилась в результате какого-то не очень типичного процесса», — подчеркнул ученый.

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И когда человек начинает перемножать между собою все эти множители, то получает весьма небольшую вероятность существования внеземного разума.

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