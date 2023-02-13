США против НЛО: что сбивают в небе над Америкой

Загадочные шары терроризируют воздушное пространство США и Канады. Накануне американские истребители сбили загадочный восьмиугольный объект, пролетавший над озером Гурон. Кто следит за США: иностранные спецслужбы или инопланетяне?

«Военные США списали еще один "объект" над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей», — написал в своем Twitter конгрессмен Джек Бергман.



Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает «значительно больше ответов, чем получает». А вопросов много, потому что объект имел форму восьмигранника и летел на высоте шести километров, по информации Wall Street Journal.

Власти США и Канады не первый раз сообщили о нарушении воздушного пространства летающими объектами. 4 февраля военные США сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны.

По мнению Вашингтона, воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных и был оснащен соответствующим оборудованием. В Пекине опровергли версию.

Они заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно. В МИД Китая сочли, что США «злоупотребили военной силой» и это вредит двусторонним отношениям.



10 февраля Белый дом объявил, что США сбили аэростат над Аляской. Обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили.

12 февраля неопознанный объект был сбит над Канадой. Командование объединенных сил воздушно-космической обороны США и Канады, проводившее операцию, отказалось раскрыть подробности произошедшего. Канадский министр обороны Анита Ананд назвала сбитый объект угрозой гражданской авиации.



Сбитый над Канадой аэростат был разведывательным воздушным шаром китайского или российского происхождения, позже заявил источник издания The Globe and Mail.

Разведка других стран

В воскресенье, 12 февраля, по указанию президента Джо Байдена истребитель F-16 выпустил ракету AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 12 километров в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган.

«Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей», — сообщил Пентагон.

В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать. Цель они отслеживали визуально и по радарам с утра воскресенья и предполагают, что ее же наблюдали накануне вблизи оборонных объектов в штате Монтана. Обломков «шара» не обнаружили.

Предыдущие сбитые в этой местности шары принимали за шпионские объекты Китая или России. Очередной «шар» военные пока не оценили как шпионский, но это одна из возможных версий.

Высокопоставленный чиновник на Тайване сообщил Financial Times, что за последние годы они обнаружили десятки китайских военных аэростатов, последний — всего несколько недель назад.

Инопланетяне

Неопознанные летающие объекты, сбитые американскими военными, могли иметь внеземную природу, допустил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк.

«Я не стану характеризовать их как воздушные шары. Мы не просто так называем их объектами. Конечно, в случае с китайским шаром-разведчиком это, очевидно, был воздушный шар. Это объекты, и я не могу отнести их к какой-либо категории с точки зрения того, за счет чего они держатся в воздухе. Внутри этой структуры может находиться и шар, наполненный газом, или же у них может быть какая-то система тяги», — сказал Ван Херк.

Он отметил, что это очень маленькие объекты, у которых очень небольшая эффективная площадь отражения с точки зрения обнаружения их радарами. Они двигались со скоростью ветра.

«И для летчиков очень, очень сложно на той высоте, где они действуют, дать нам то, что можно было бы считать основанным на фактах и научным описанием увиденного. И поэтому я тоже воздержусь от того, чтобы вам об этом говорить», — сообщил глава NORAD.

По его словам, все три сбитых за последнюю неделю объекта были «похожи по размеру и скорости перемещения».

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«Что касается конкретной их формы, то нам надо заполучить их в руки, чтобы изучить степень схожести деталей, формы, то, каким образом они взлетают, есть ли у них двигатель. Все это только предстоит установить», — рассказал генерал.

По словам помощника министра обороны США по Западному полушарию Мелиссы Далтон, все три объекта отличались от сбитого 4 февраля китайского аэростата.

Ответ о том, что за объекты сбивают в США, еще не найден.

«Мы продолжаем оценивать каждую угрозу или потенциальную угрозу, неизвестные объекты, которые приближаются к Северной Америке, и пытаемся идентифицировать их», — добавил Ван Херк.