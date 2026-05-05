НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Скелет Бейонсе, статуя Хайди Клум: самые яркие образы Met Gala 2026

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Met Gala 2026 — ежегодный Бал Института костюма — прошел в ночь с 4 на 5 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Звезды предстали в нарядах, отсылающих к античным статуям и знаменитым картинам.

Тема вечера звучала как «Искусство костюма» (Costume Art), а дресс-код — «Мода как искусство» (Fashion Is Art), который требовал связи моды, искусства и человеческого тела.

Сопредседателями мероприятия в этом году выступили Анна Винтур, Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Генеральным партнером гала-вечера стал Amazon, а Джефф Безос и Лорен Санчес-Безос. В соцсетях их немедленно обвинили в том, что они попросту «покупают себе место в массовой культуре и моде». Из-за них бал намеренно бойкотировали Зендея, Белла Хадид и Мэрил Стрип.

Несмотря на критику и протесты Met Gala 2026 удалось собрать для Метрополитен-музея рекордные 42 миллиона долларов, что больше, чем в прошлом году. Билет на бал стоил около 100 тысяч долларов.

Еще по теме
Татьяна Толстая оправдала сына Артемия Лебедева после скандала на шоу
Появились слухи о затворничестве Дроздова из-за фобии
Потап и Настя Каменских объявили о расставании
Бритни Спирс будут судить за пьяное вождение
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Фотолента
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Раскрыта загадка «золотого шара» из глубин океана. ФОТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
13
Глава Колумбии заявил о тысячах воюющих на Украине колумбийцах
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина