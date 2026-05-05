Скелет Бейонсе, статуя Хайди Клум: самые яркие образы Met Gala 2026

Met Gala 2026 — ежегодный Бал Института костюма — прошел в ночь с 4 на 5 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Звезды предстали в нарядах, отсылающих к античным статуям и знаменитым картинам.

Тема вечера звучала как «Искусство костюма» (Costume Art), а дресс-код — «Мода как искусство» (Fashion Is Art), который требовал связи моды, искусства и человеческого тела.

Сопредседателями мероприятия в этом году выступили Анна Винтур, Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Генеральным партнером гала-вечера стал Amazon, а Джефф Безос и Лорен Санчес-Безос. В соцсетях их немедленно обвинили в том, что они попросту «покупают себе место в массовой культуре и моде». Из-за них бал намеренно бойкотировали Зендея, Белла Хадид и Мэрил Стрип.

Несмотря на критику и протесты Met Gala 2026 удалось собрать для Метрополитен-музея рекордные 42 миллиона долларов, что больше, чем в прошлом году. Билет на бал стоил около 100 тысяч долларов.