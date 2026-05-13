Подделка подписи: что известно о конфликте Линды и Фадеева

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали и допросили по делу об авторских правах на песни Максима Фадеева, сделавшие ее известной в 1990-х годах. Композитор заявил, что 30 лет его подпись подделали пытался решить этот вопрос.

У Линды и ее директора Михаила Кувшинова 12 мая прошли обыски, а после их задержали, сообщила журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня». По данным РЕН, певицу доставили к следователю «силой».

Позднее артистку допросили и отпустили с обязательством о явке, у нее изъяли телефон в качестве вещественного доказательства. Директора задержали — он проходит в качестве подозреваемого и в ближайшее время его ждет суд и избрание меры пресечения.

Правоохранительные органы официально не комментировали ситуацию. По данным источника ТАСС, Линда проходит свидетелем по делу об авторских правах на песни. Речь идет о композициях «Ворона», «Песни тибетских лам» и других.

Линда — певица, поэтесса, художница. Музыкальную карьеру начала в 1993 году, сейчас в ее дискографии — 10 альбомов, но культовыми считаются первые два: «Песни тибетских лам» и «Ворона», созданные в сотрудничестве с Фадеевым в уникальном электронном стиле.



Максим Фадеев — автор, композитор, певец и продюсер. Среди его подопечных — Глюк'oZa, Юлия Савичева, группа Serebro, Наргиз.

Эпизод с Линдой входит в расследование уголовного дела в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. В ноябре 2025 года его арестовали по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Претензии о правах на песни предъявляли солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и собственно Фадеев.

Версия Фадеева: подделали подпись

Фадеев утверждает, что 30 лет назад его мошенническим образом лишили прав на музыку, которую он писал для Линды. По его версии, Кувшинов в конце 1990-х скупал у лейбла «Кристальная музыка» альбомы Линды и самого Фадеева и при этом подделал подпись композитора.

В схеме участвовали сама Линда, ее отец Лев Гейман, ее мать, а также Черкасов. В качестве доказательства Фадеев сравнивал подписи на документах 1998 года о передаче прав и на официальном CD-буклете того же периода.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — написал Фадеев в телеграм-канале после новостей о задержании певицы.

У Фадеева были конфликты по поводу авторства песен с Глюкозой (Натальей Чистяковой Ионовой), Наргиз Закировой, Савичивой, экс-солисткой Serebro Еленой Темниковой. Фадеев после роспуска своего лейбла Malfa в 2019 году говорил, что отдал право исполнять артистам написанные им песни.

Музыкант назвал происходящее не публичной войной, а защитой своих авторских прав. По его мнению, он действует законным путем, а правовую оценку ситуации дадут следствие и суд.

Версия Линды: заплатили деньги

Линда в интервью Собчак, вышедшем в марте, рассказала, что искала хорошего аранжировщика, и Фадеева к ней привез именно Кувшинов. Творчество композитора она назвала «созвучным».

По словам певицы, ее отец создал лейбл «Кристальная музыка» специально «для проекта Линда», а Фадеева туда наняли.

«Песни были написаны для меня, написаны, естественно, им, никто не умаляет этого, но переданы права "Кристальной музыке", "Кристальная музыка" по цепочке передала их мне», — отметила артистка.

Линда добавила, что Фадееву заплатили деньги за переданные песни. Отвечая на обвинения композитора про подделку подписи, заявила, что «в недоумении».

«У меня тогда два вопроса: почему за все эти 30 лет от Максима не было никаких претензий, никаких попыток поговорить с моим отцом, потому что главный архитектор и создатель их договоренностей — это был Гейман Лев Исаакович», — говорила певица.

Кувшинов в том же интервью назвал обвинения Фадеева в подделке подписи «абсурдными» и отверг их. По его словам, в конце 1990-х у отца Линды возникли «большие финансовые проблемы», поэтому альбомы певицы стали издаваться в другой компании, для этого был подписан «стандартный для того времени договор о передаче исключительных прав».