УАЗ задумал превратить «буханку» в дом на колесах

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в соцсетях эскизы кемперов и полноценных жилых модулей на базе модели УАЗ-2206/3303 «буханка».

Кемперы от УАЗ получили стеклопластиковую крышу разной подъемности, также в авто оборудовано дополнительное спальное место. Подписчиков спросили, сколько они готовы доплатить за такую модификацию — многие заявили, что не больше 100 тысяч рублей.

В следующем посте завод показал рендеры полноценных жилых модулей. В основе — высокопрочные сэндвич-панели (стеклопластик, утепленный экструдированным пенополистеролом).

«Внутри — кухонный и санитарный модули, платяной шкаф, столовая группа и три полноценные кровати: двухъярусная в заднем свесе и еще одна — в алькове. Плюс системы водоснабжения и электрообеспечения, а также независимый салонный отопитель», — говорится в посте.

УАЗ попросил комментаторов проголосовать за цену возможной новинки — от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.