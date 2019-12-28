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УАЗ задумал превратить «буханку» в дом на колесах

Источник:
Sibnet.ru
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Ульяновский автомобильный завод опубликовал в соцсетях эскизы кемперов и полноценных жилых модулей на базе модели УАЗ-2206/3303 «буханка».

Кемперы от УАЗ получили стеклопластиковую крышу разной подъемности, также в авто оборудовано дополнительное спальное место. Подписчиков спросили, сколько они готовы доплатить за такую модификацию — многие заявили, что не больше 100 тысяч рублей.

В следующем посте завод показал рендеры полноценных жилых модулей. В основе — высокопрочные сэндвич-панели (стеклопластик, утепленный экструдированным пенополистеролом).

«Внутри — кухонный и санитарный модули, платяной шкаф, столовая группа и три полноценные кровати: двухъярусная в заднем свесе и еще одна — в алькове. Плюс системы водоснабжения и электрообеспечения, а также независимый салонный отопитель», — говорится в посте.

УАЗ попросил комментаторов проголосовать за цену возможной новинки — от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

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Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

aleks.flow

видимо сказывается "положительный" эффект от деятельности нынешних реформ или опять санкции запада во...