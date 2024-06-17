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Глава АвтоВАЗа обозначил предназначение Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
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Новая модель Lada Iskra отлично подойдет молодежи в качестве первого автомобиля, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодежный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда», — сказал Соколов в интервью РИА Новости.

По мнению топ-менеджера, Lada Iskra «отлично подойдет на роль первого автомобиля». Молодым автолюбителям модель понравится благодаря функциям, завязанным на мультимедиасистему на основе «Яндекса», и голосовом управлении.

Сейчас средний возраст владельца Lada составляет 42 года, и постепенно аудитория «омолаживается».

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса В. Страт продаж запланирован на первую половину 2025 года. Ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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