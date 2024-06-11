Финский автоэксперт заявил о ворованном происхождении Lada Iskra

Новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra создана на базе украденного у концерна Renault Dacia Logan, заявил финский автоэксперт Тони Джаловаара.

«Если сравнивать Iskra с Dacia Logan, то изменения действительно минимальны», — отметил Джаловаара в статье Tekniikan Maailma.

Далее автоэксперт приводит официальный релиз АвтоВАЗа, в котором говорится, что Iskra построена на современной платформе, которая была переработана, чтобы стать технологически независимой. Эта платформа — CMF-B от Renault Group.

Lada Iskra представили на ПЭМФ-2024. Авто будет выпускаться в кузове седан, универсал и универсал Cross.

Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета. Производство запустят в 2025 году.