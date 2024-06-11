НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Финский автоэксперт заявил о ворованном происхождении Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
258 1
Lada Iskra
Фото: © АвтоВАЗ

Новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra создана на базе украденного у концерна Renault Dacia Logan, заявил финский автоэксперт Тони Джаловаара.

«Если сравнивать Iskra с Dacia Logan, то изменения действительно минимальны», — отметил Джаловаара в статье Tekniikan Maailma.

Далее автоэксперт приводит официальный релиз АвтоВАЗа, в котором говорится, что Iskra построена на современной платформе, которая была переработана, чтобы стать технологически независимой. Эта платформа — CMF-B от Renault Group.

Lada Iskra представили на ПЭМФ-2024. Авто будет выпускаться в кузове седан, универсал и универсал Cross.

Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета. Производство запустят в 2025 году.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ определил срок жизни Lada Granta
Малиновая новинка: АвтоВАЗ показал Lada Iskra
Lada Vesta поставила исторический рекорд по продажам
Автомобили Lada появились на Ozon
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей
Обсуждение (1)
Картина дня
Установлена причастность разведки Украины к теракту в «Крокусе»
Россия и Белоруссия отработают применение ядерного оружия
МТС отключит сети мобильной связи стандарта 3G
Сервис «Поступление в вуз онлайн» получил новые возможности
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

Речь о том, что кто не успел, тот опоздал, если ты не врыл. Здорово бандеровцы Европцев подставили с...