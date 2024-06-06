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Российские автомобили получат отечественную ОС «Аврора»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ, Ростелеком и предприятие «Итэлма» создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы «Аврора».

Соответствующее соглашение подписано представителями компаний на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании Ростелеком. Оно предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие ОС «Аврора».

«Совместно мы будем работать над IT-продуктами, которые сделают автомобили Lada еще более удобными и безопасными», — отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, комментируя подписание документа.

Операционную систему интегрируют в мультимедийные устройства автомобиля, механизмы автопилотирования, системы подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Интеллектуальные транспортные системы, внедряемые группой Ростелеком, будут взаимодействовать с автомобилями Lada через компоненты производства «Итэлма».

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