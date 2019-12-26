Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тысяч

Автоумельцы из Подмосковья продают свой вариант пикапа Tesla Cybertruck — копию, созданную на базе отечественной «девятки», за машину просят 666 666 рублей.

Механики из YouTube-проекта «Пушка Гараж» использовали металлические листы и превратили обычный ВАЗ-2109 в мини-вариант Cybertruck, на преображение машины ушло 80 тысяч рублей.

«Панорамная крыша, тонировка 95%, отличный обзор. Огромная задняя дверь — она же вход и багажник. Футуристичные формы и заниженная подвеска приковывают взгляды окружающих!» — говорится в объявлении.

Продавцы запросили за свое творение 666 666 рублей. Они добавили, что автомобиль на ходу и с документами, но посоветовали возить с собой болгарку.

Из технических характеристик авто следует, что «русская Tesla» — это хэтчбек ВАЗ-2109 зеленого цвета с пробегом 130 тысяч километров. На машине стоит 1,5-литровый двигатель мощностью 72 лошадиные силы, коробка передач механическая. У транспортного средства было более трех владельцев.