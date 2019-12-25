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Как выиграть домашнюю камеру наблюдения?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Поклонники жизни в стиле хайтек могут выиграть камеру для видеонаблюдения за происходящим в доме. Для этого достаточно поучаствовать в тематической викторине «Собери умный дом» на портале Sibnet.ru, все призы которой предоставила компания Ростелеком.

Зачем дома камера?

Цифровая видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, встроенным микрофоном и датчиком движения — отличный вариант для организации домашнего видеонаблюдения. Ее главная отличительная особенность — наличие Wi-Fi, с помощью чего она может выходить в интернет. Устройство поддерживает стандарты беспроводного соединения 802.11b/g/n.

Видеокамера оснащена удобным шарниром для фокусировки, есть магнитное основание для простой установки на металл без крепления. Записанное видео хранится в «облаке», его можно смотреть с помощью фирменного приложения на смартфоне или планшете, трансляция ведется в режиме реального времени.

Устройство фиксирует звук и движение, а также имеет функцию контроля вторжения в обозначенную зону и пересечения линии. Кроме этого, устройство оснащено функцией Push-to-talk для трансляции голосового сообщения.

По умолчанию камера будет посылать пользователю уведомления по определенным сценариям — пересечение указанных линий, движение в зонах, фиксация шума. Фактически, это недорогой охранный комплекс, однако этим возможности устройства не ограничиваются — его можно использовать для контроля за детьми, домашними животными, пожилыми родственниками.

Как получить камеру

Камера достанется в подарок одному из лидеров викторины «Собери умный дом». Правила игры простые — пользователи могут отвечать на вопросы, которые касаются технологий умного дома, при этом повторять попытки разрешено бесконечно. База вопрос пополняется ежедневно, поэтому зарабатывать баллы можно регулярно. При этом победителем может стать даже игрок, который начнет играть в последний день розыгрыша.

Чтобы достигнутый в викторине результат сохранился, нужно быть зарегистрированным и авторизированным пользователем сайта. Кроме домашней камеры видеонаблюдения и других призов, участники викторины смогут побороться за главную награду «знатоку» умных технологий — комплект «Умный дом».

Количество получаемых за ответ баллов зависит от количества правильных ответов и скорости ответа на вопросы, чем быстрее ответ — тем больше баллов. При этом максимальное количество баллов, набранное в течение одной игровой сессии за все время игры, является «рекордом» участника. Рекорды всех участников можно посмотреть в «Таблице рекордов».

Претендовать на получение призов могут все совершеннолетние жители Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края. При регистрации каждый участник также обязан указать достоверную информацию в полях «Телефон» и «E-mail» в профиле учетной записи Sibnet.ru. Розыгрыш продлится до 29 декабря.
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Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

Wojnar

Так эти фонды только для своих.Пенсионеры не свои.