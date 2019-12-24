Сибирские ученые разгадают тайну воронок в Якутии

Сибирские ученые исследуют таинственные провальные воронки в Якутии, в отдаленном будущем они могут повредить дорогам и другой инфраструктуре, сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Межмерзлотные подземные воды растепляют мерзлый песок и выносят песчаный материал, из-за чего на поверхности и образуются провальные формы рельефа, отметил заведующий лабораторией геоэлектрики ИНГГ СО РАН Владимир Оленченко. Этот процесс характерен для бестяхской террасы реки Лены в Центральной Якутии.

Большое количество свежих провальных воронок ученые обнаружили в районе ручья Улахан-Тарын, к которому приурочены круглогодично действующие источники подземных вод. Этот участок расположен в 54 километрах к северу от поселка Нижний Бестях. На противоположном берегу Лены находится Якутск.

В 500 метрах к юго-востоку от крайней воронки пролегает федеральная автомобильная дорога А-360 «Лена» — конкретно, 1102-й и 1103-й километр шоссе. Это единственная наземная транспортная артерия, соединяющая Якутск с остальной частью России.

В 2013-2015 годах этот участок трассы реконструировали. Ранее существовавшая грунтовая дорога была перестроена в шоссе с асфальтовым покрытием, а мостовой переход через ручей переделан в насыпь с водопропускной трубой.

В ходе реконструкции рабочие провели большой объем земляных работ – в частности, в долине ручья был вырыт котлован. В результате, дно долины было углублено на три метра. Ученые ИНГГ СО РАН предполагают, что именно это могло стать причиной появления очага разгрузки напорных межмерзлотных вод и умножения числа воронок.

Чтобы определить место потенциального провала, ученым необходимо знать геометрию межмерзлотного водоносного горизонта. Как отмечает Оленченко, наибольшую эффективность для решения подобных задач показали методы электротомографии и георадиолокации.

Для измерений сотрудники ИНГГ СО РАН использовали 64-электродную станцию «Скала-64» и георадар «ОКО-2». Наблюдения проводились в течение нескольких лет. Теперь у специалистов есть полная картина ситуации в районе шоссе.

По словам ученого, непосредственной опасности для трассы А-360 воронки покане представляют. При этом важно вести регулярный мониторинг — не исключено, что из-за тенденции к потеплению климата и таянию вечной мерзлоты, воронки в конечном итоге станут образовываться и в пределах дорожного полотна. Предотвратить такую ситуацию можно, если заранее обнаружить место потенциального образования воронки и изменить течение подземных воды в другом направлении.