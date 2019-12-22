Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве видят желание Вашингтона «отодвинуть» РФ от КНР, но не станут ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить США.

По словам главы МИД России, тема отношений Москвы и Пекина затрагивались в беседе с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне. «Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им в эфире российского телевидения.

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«Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания», — отметил глава МИД России.

Российский министр также рассказал, что в ходе его последней встречи с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером американский эксперт отметил, что идеальной для США будет ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем». «Это, наверное, не очень реалистично», — подчеркнул глава МИД.



