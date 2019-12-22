НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая

Источник:
ТАСС
279 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве видят желание Вашингтона «отодвинуть» РФ от КНР, но не станут ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить США.

По словам главы МИД России, тема отношений Москвы и Пекина затрагивались в беседе с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне. «Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им в эфире российского телевидения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

«Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания», — отметил глава МИД России.

Российский министр также рассказал, что в ходе его последней встречи с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером американский эксперт отметил, что идеальной для США будет ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем». «Это, наверное, не очень реалистично», — подчеркнул глава МИД.



Еще по теме
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Германия осудила США за санкции против России
США остановили строительство российского газопровода
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
•
Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
•
Эксперт предупредила о вреде чрезмерного потребления воды
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Как это работает
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Язык умного дома: как общается электроника
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Четырехэтажное здание обрушилось в Омске
Сибирь 22.12.2019 17:19
Наступил самый короткий день в году
Сибирь 22.12.2019 03:57
Жители Абакана выберут нового мэра
Сибирь 22.12.2019 01:48
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Сибирь 21.12.2019 21:59
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
9254
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
7975
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
5383
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
3966
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
•
Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
•
Эксперт предупредила о вреде чрезмерного потребления воды
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Сибирь
•
Четырехэтажное здание обрушилось в Омске
•
Наступил самый короткий день в году
•
Жители Абакана выберут нового мэра
•
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
•
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
•
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин ответит на все вопросы
59
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
США остановили строительство российского газопровода
39
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
36
Топ комментариев

Uynachalnica

Пальмовое нынче дорого, надо на олифу местным производителям переходить.

sergrom

Анекдоты про Масло Пальмовое: Индонезия в шесть раз повысила вывозные пошлины на пальмовое масло.В ЕС...

Wojnar

Как что не так?Он не сделал это так называемое масло санкционным продуктом, как турецкие помидоры и что...

andrei703333

Чего бы доброго от наших исходило

Д. В

ЦитатаСССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская ГерманияПольша приняла участие в разделе...