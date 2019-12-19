Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США большинством голосов утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Обвинительное заключение теперь передадут в Сенат для превращения процедуры в судебный процесс.

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался. Также Палата представителей утвердила вторую статью обвинения против президента страны. За обвинение главы государства в создании препятствий расследованию проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался, передает ТАСС из американского парламента.

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Теперь обвинительное заключение будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала 2019 года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.