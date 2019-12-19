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Французский футболист сменит гражданство ради сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Французский футболист Дамьен Ле Таллек, выступающий за клуб «Монпелье», начал процедуру получения гражданства России, он рассчитывает на вызов в сборную, чтобы сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года.

«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю», — сказал Ле Таллек в интервью «Известиям».

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Французскому футболисту 29 лет, он играет на позиции полузащитника. С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию». Сейчас входит в число трех футболистов «Монпелье», которые в этом сезоне отыграли все 18 туров чемпионата Франции. Выступал за молодежную и юношескую сборную своей страны.

«Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне», — отметил Ле Таллек.

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Alvarius7

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