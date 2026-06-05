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Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Магазин приложений App Store
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер «Макс» был удален из официального магазина приложений App Store из-за санкций, сообщил пресс-служба компании Apple.

Отмечается, что компания соблюдает законы юрисдикций, в которых работает. При этом Apple не уточнила, о каких именно санкционных ограничениях, требовавших удаления мессенджера, идет речь.

Мессенджер «Макс» исчез из App Store вечером 3 июня. После этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что платформа была удалена из App Store без объяснения причин, из-за чего доступа к ней лишились около 20 миллионов пользователей.

Несмотря на удаление, пользователи iPhone, уже установившие мессенджер, смогут продолжить пользоваться им в обычном режиме, однако им не будут автоматически приходить уведомления.

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