Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из App Store

Мессенджер «Макс» был удален из официального магазина приложений App Store из-за санкций, сообщил пресс-служба компании Apple.

Отмечается, что компания соблюдает законы юрисдикций, в которых работает. При этом Apple не уточнила, о каких именно санкционных ограничениях, требовавших удаления мессенджера, идет речь.

Мессенджер «Макс» исчез из App Store вечером 3 июня. После этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что платформа была удалена из App Store без объяснения причин, из-за чего доступа к ней лишились около 20 миллионов пользователей.

Несмотря на удаление, пользователи iPhone, уже установившие мессенджер, смогут продолжить пользоваться им в обычном режиме, однако им не будут автоматически приходить уведомления.