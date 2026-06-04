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Мессенджер «Макс» исчез из App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone
Фото: © U.S. Air Force

Приложение мессенджера «Макс» исчезло из App Store. Представители платформы предупредили пользователей устройств Apple об изменениях в работе уведомлений после удаления приложения.

Приложение, установленное на смартфонах ранее, продолжит работать. Однако владельцы iPhone и других устройств Apple пока не будут получать уведомления о новых сообщениях и входящих звонках

При этом сами сообщения в чатах продолжат доставляться, а все основные функции приложения останутся доступными. Пользователям порекомендовали периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропускать важные сообщения.

App Store — единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple, поэтому легальными методами установить российский мессенджер на iPhone или iPad не получится.

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