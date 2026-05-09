Instagram получил доступ к переписке пользователей

Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) отключил с 8 мая сквозное шифрование личных сообщений, следует из обновленной страницы поддержки платформы.

Таким образом, компания теперь получила доступ к содержанию переписок всех пользователей. Представители платформы отключение шифрования объяснили тем, что этой опцией пользуется лишь малая часть пользователей.

Решение об остановке шифрования сообщений было принято после нескольких лет критики со стороны правоохранительных органов и организаций по защите детей. Они утверждали, что шифрование мешает борьбе с преступлениями в интернете.

Шифрование было доступно как опциональная функция с 2023 года. Пользователей, которых затронет изменение, приложение уведомит с инструкцией о том, как скачать переписку и медиафайлы.